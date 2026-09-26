Autodiebe flüchteten nach Unfall zu Fuß weiter

Ein oder mehrere unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf den Samstag im Bereich der Wiener Bundesstraße in Pasching einen geparkten Pkw. Gegen 4.10 Uhr wurde dann eine Polizeistreife auf das gestohlene Fahrzeug im Stadtgebiet Linz wegen seiner auffälligen Fahrweise aufmerksam und forderte den Lenker zum Anhalten auf.