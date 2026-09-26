Autodiebe flüchteten nach Unfall zu Fuß weiter

Wilde Szenen in der Nacht auf Samstag in Linz. Die Polizei entdeckt ein zuvor in Pasching gestohlenes Auto, doch der Lenker drückte aufs Gas und flüchtet. Nach einem Unfall entkamen der Fahrer und eine andere Person vorerst unerkannt. Die Polizei fahndet nach den Tätern.
Ein oder mehrere unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf den Samstag im Bereich der Wiener Bundesstraße in Pasching einen geparkten Pkw. Gegen 4.10 Uhr wurde dann eine Polizeistreife auf das gestohlene Fahrzeug im Stadtgebiet Linz wegen seiner auffälligen Fahrweise aufmerksam und forderte den Lenker zum Anhalten auf.
Der Lenker entzog sich mit massiv überhöhter Geschwindigkeit der Anhaltung. Doch im Bereich des Verkehrsknotens Salzburger Straße/Kremplstraße/Wiener Straße endete die Flucht, weil er gegen eine Verkehrsinsel und dann auch noch gegen eine Plakatwand prallte. Der Pkw kam in einer angrenzenden Grünfläche zum Stehen.
Die beiden Insassen flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Kremplstraße. Eine Fahndung nach den beiden Verdächtigen verlief bis dato negativ. Es folgen weitere Ermittlungen.
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