Warum Kreuze aus den Klassenzimmern verschwinden

Jetzt sind schon wieder 50 Schulkreuze weg. Der freiheitliche Welser Bürgermeister Andreas Rabl ließ in den Sommerferien überprüfen, wie es um die gesetzlich vorgeschriebenen Schulkreuze steht: In 117 der 238 Klassenräume gab es keine. Neue wurden aufgehängt. Doch der Schwund geht weiter.