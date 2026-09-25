Today, Elke Winkens knows: “It’s not my fault”

The last few days have taken a toll on Elke Winkens (56). Since the case of Günther Paal, alias “Gunkl,” came to light, she says she’s been beside herself. The vivacious actress, known from TV (“Kommissar Rex,” “Dolce Vita”) and film (“How to Be Normal”), is sad and breaks down in tears again and again. At the same time, she is extremely upset. Winkens has repeatedly spoken out against injustices, especially when they affect women. Today is different—she’s angry and speaks her mind.