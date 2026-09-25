Experienced Abuse
Today, Elke Winkens knows: “It’s not my fault”
Elke Winkens is one of the country’s best-known actresses. When she was seven and again at age 16, she suffered a terrible ordeal. Here, as a survivor, she speaks about sexual abuse and its lifelong consequences—and about the Gunkl case.
The last few days have taken a toll on Elke Winkens (56). Since the case of Günther Paal, alias “Gunkl,” came to light, she says she’s been beside herself. The vivacious actress, known from TV (“Kommissar Rex,” “Dolce Vita”) and film (“How to Be Normal”), is sad and breaks down in tears again and again. At the same time, she is extremely upset. Winkens has repeatedly spoken out against injustices, especially when they affect women. Today is different—she’s angry and speaks her mind.
“Krone”: Austria has been reeling for days over the revelations about the cabaret artist Günther Paal. How did the news about this terrible case affect you?
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