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Niederlage in Nachspielzeit: PSG-Star zeigt Nerven

Fußball International
25.09.2026 20:43
Ausgerechnet der große Star der Georgier wurde zur tragischen Figur.
Ausgerechnet der große Star der Georgier wurde zur tragischen Figur.(Bild: Krone-Collage/AP/Tamuna Kulumbegashvili, AFP/JUSTINE MEDDAH)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Was für ein bitterer Auftakt in die Nations League für Georgien um Sturm-Graz-Kicker Otar Kiteishvili. Gegen Nordirland musste man zuhause in der Nachspielzeit noch eine 0:1-Niederlage hinnehmen. Dabei hatte Georgiens Superstar Khvicha Kvaratskhelia eigentlich die Chance auf den Siegtreffer auf dem Silbertablett präsentiert kommen. 

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In einer umkämpften Partie der Gruppe 2 in Liga B wollte lange Zeit beiden Teams nichts wirklich Zählbares in der Offensive gelingen. Doch dann ertönte in der zweiten Halbzeit plötzlich ein Elfmeterpfiff zugunsten von Heimteam Georgien. Die Fans machten sich schon bereit zu jubeln. 

Otar Kitheisvili
Otar Kitheisvili(Bild: GEPA)

Denn im Duell gegen Nordirland-Keeper Pierce Charles trat niemand Geringeres als der georgische Superstar, Khvicha Kvaratskhelia, an. Der PSG-Stürmer blickte entspannte, zeigte dann aber Nerven. Sein schwach geschossener Elfmeter wurde von Charles mühelos abgewehrt (65.). 

Dann jubeln die Nordiren
Doch damit der Tiefschläge für Kvaratskhelia und Co. nicht genug. Die Georgier, bei denen seit der 77. Minute auch Sturm-Graz-Legionär Otar Kiteishvili mitwirken durfte, drängten mit Wut im Bauch auf den Siegtreffer und mussten in der ausgedehnten Nachspielzeit doch ihr blaues Wunder erleben. 

In einer der letzten Aktionen des Spiels klingelte es nämlich noch im eigenen Kasten. Shea Charles war in der neunten Minute der Nachspielzeit für die Nordiren zur Stelle und sorgte für den 1:0-Sieg. Die Heimmannschaft und ihre Fans hingegen wurden endgültig ins Tal der Tränen gestürzt. 

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