Dachdecker (48) stürzte acht Meter in die Tiefe

Während einer Dachsanierung von einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Gemeinde Reichenau im Kärntner Bezirk Feldkirchen stürzte ein 48-Jähriger acht Meter ab. Der Arbeiter landete auf dem Asphaltboden. Trotz schneller Erste Hilfe erlag er noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen.
Der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war bei einer Dachdeckerfirma angestellt. Zur Sicherheit war er während der Sanierungsarbeiten eines Daches sogar mittels Absturzsicherung gesichert. Doch plötzlich brach die Sicherung und er stürzte acht Meter in die Tiefe.
Landete auf Asphalt
Der 48-Jährige prallte am Asphaltboden auf. Seine Mitarbeiter setzten sofort die Rettungskette in Gang und begannen mit der Reanimation. Diese wurde anschließend von der Polizei, Johanniter Unfallhilfe und letztendlich vom Notarztteam des Rettungshubschraubers RK 1 fortgesetzt. Trotz schneller Hilfe verstarb der Mann noch am Unfallort.
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