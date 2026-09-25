Heute weiß Elke Winkens: „Ich trage keine Schuld“

Elke Winkens zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen des Landes. Als Siebenjährige und als 16-Jährige ist ihr Furchtbares widerfahren. Hier spricht sie als Betroffene über sexuellen Missbrauch, die Folgen fürs Leben. Und über den Fall Gunkl.
Die letzten Tage haben Elke Winkens (56) mitgenommen. Nach Bekanntwerden des Falls Günther Paal alias „Gunkl“ steht sie neben sich, sagt sie. Die quirlige Schauspielerin, bekannt aus TV („Kommissar Rex“, „Dolce Vita“) und Film („How to be normal“) ist traurig, weint immer wieder. Und ist gleichzeitig extrem aufgebracht. Immer wieder hat sich Winkens zu Missständen, gerade wenn sie Frauen betreffen, zu Wort gemeldet. Heute ist das anders, sie ist wütend und redet Klartext.
„Krone“: Österreich ist seit Tagen erschüttert über die Enthüllungen zum Kabarettisten Günther Paal. Was hat die Nachricht über diesen furchtbaren Fall in Ihnen ausgelöst?
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