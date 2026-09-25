Heute weiß Elke Winkens: „Ich trage keine Schuld“

Die letzten Tage haben Elke Winkens (56) mitgenommen. Nach Bekanntwerden des Falls Günther Paal alias „Gunkl“ steht sie neben sich, sagt sie. Die quirlige Schauspielerin, bekannt aus TV („Kommissar Rex“, „Dolce Vita“) und Film („How to be normal“) ist traurig, weint immer wieder. Und ist gleichzeitig extrem aufgebracht. Immer wieder hat sich Winkens zu Missständen, gerade wenn sie Frauen betreffen, zu Wort gemeldet. Heute ist das anders, sie ist wütend und redet Klartext.