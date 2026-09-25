Iris Berben für politisches Engagement prämiert

„Kopfschmerzen und Magenschmerzen“ wegen Debatte

Iris Berben ist bekennende SPD-Unterstützerin. Die Haltung der linken Szene zu Israel sei wie ein Stachel in ihrer Brust, sagte sie. Die aktuelle Antisemitismus-Debatte im Zusammenhang mit dem Wahlsieg der Linken in Berlin würden ihr „Kopfschmerzen und Magenschmerzen“ bereiten. Der Berliner Landesverband der Linkspartei steht derzeit wegen Antisemitismusvorwürfen sowie mutmaßlicher Kontakte zu kriminellen Clans in der Kritik. Es seien Sätze gesagt worden, die Jüdinnen und Juden Angst machten, wandte die Linken-Landeschefin Kerstin Wolter ein. Es sei die Pflicht, diese Fälle nun aufzuarbeiten.