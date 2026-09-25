„Bereiten uns nicht auf Kampf mit Europa vor“

Er wolle unterstreichen, dass Russland keine Vorbereitung für eine solche Aggression treffe, sagte Putin am Freitag in St. Petersburg. Kürzlich hatte etwa eine Person aus dem Umfeld des litauischen Verteidigungsministeriums gesagt, dass der Kreml neue Drohnenangriffe in Europa planen würde. Demnach könnten Mittelmeerländer wie Italien, Frankreich und Spanien ins Visier genommen werden. „Sie werden Drohnen einsetzen, die vom Meer aus gestartet und in Containern versteckt werden; das ist überhaupt nicht schwierig“, sagte dieser.