Dreiteiliges Leitsystem für Frösche und Molche

Der Nörsacher Teich ist nicht nur ein Naturdenkmal in Nikolsdorf (Lienz) sondern auch Lebensraum für zahlreiche Tierarten. Darunter ist auch der streng geschüzte Alpenkammmolch, der das Stillgewässer seine Heimat nennt. Damit die Tiere auch in Zukunft ihren Platz am knapp 2100 Quadratmeter großen Biotopkomplex haben, wird für stolze 130.000 Euro ein Amphibienleitsystems gebaut.