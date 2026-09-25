Dreiteiliges Leitsystem für Frösche und Molche

Stolze 130.000 Euro investiert das Land Tirol in den Nörsacher Teich im Osttiroler Nikolsdorf. Rund um den Teich wird ein Amphibienleitsystem, damit geschüzte Arten sicher vom Winterquartier im Hangwald zu ihrem Laichplatz kommen.
Der Nörsacher Teich ist nicht nur ein Naturdenkmal in Nikolsdorf (Lienz) sondern auch Lebensraum für zahlreiche Tierarten. Darunter ist auch der streng geschüzte Alpenkammmolch, der das Stillgewässer seine Heimat nennt. Damit die Tiere auch in Zukunft ihren Platz am knapp 2100 Quadratmeter großen Biotopkomplex haben, wird für stolze 130.000 Euro ein Amphibienleitsystems gebaut.
Naturschutz finanziert erstmals Großprojekt
Der Nörsacher Teich wurde 2022/2023 umfassend erweitert und revitalisiert. Das Geld kommt aus dem Tiroler Naturschutzfonds. Die Tiere werden dann zielgerichtet zu den bereits bestehenden drei Unterführungen unter der L 27 Nikolsdorfer Straße gelenkt. Gerade jetzt im Herbst, sowie im Frühjahr, wandern wandern Frösche, Kröten und Molche zwischen ihrem Winterquartier im Hangwald und dem Laichgewässer.
„Durch den Bau dieser dauerhaften Leiteinrichtung auf beiden Straßenseiten wird künftig sichergestellt, dass alle wandernden Amphibien direkt zu den sicheren Unterführungen geleitet werden. Der kosten- und personalintensive Aufbau von temporären Krötenzäunen entfällt somit“, erklärt Naturschutzlandesrat René Zumtobel. Weil Ausweichmanöver dann nicht mehr notwendig sind, werde auch die Verkehrssicherheit verbessert.
Die Fertigstellung ist im Februar 2027 geplant. Dann wären Alpenkammmolch, Teichmolch, Libellen und Haselmaus wieder sicher.
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