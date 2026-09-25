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Traillauf-Hoffnung

Norwegische WM-4. stürzt beim Training in den Tod!

Sport-Mix
25.09.2026 19:33
Ida Amelie Robsahm ist bei einem Bergunfall zu Tode gekommen ...
Ida Amelie Robsahm ist bei einem Bergunfall zu Tode gekommen ...(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/APA/BARBARA GINDL; x.com/grazerak/, https://www.instagram.com/asicstrail)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Eine herzzerreißende Tragödie erschüttert den norwegischen Sport: Mit Ida Amelie Robsahm ist ein aufstrebendes Mitglied der Traillauf-Welt bei einem Bergunfall zu Tode gekommen, im Alter von gerade einmal 30 Jahren hat die WM-Vierte von 2025 ihr Leben allzu früh ausgehaucht ...

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Nur wenige Wochen, nachdem ihre Sport-Kameradin Kalie McCrystal (38) bei einem Berglauf am Matterhorn in der Schweiz spurlos verschwunden und wahrscheinlich umgekommen war, gibt es mit dem Tod von Robsahm die nächste Schocknachricht für die Traillauf-Szene.

Unglück in Gipfelnähe des „Romsdalseggen“
Wie norwegische Medien berichten, habe die Sportlerin bereits am vergangenen Samstag als Teil einer Trainingsgruppe eine Wanderung in Gipfelnähe des „Romsdalseggen“, eines der bekanntesten und anspruchsvollsten Wandergebiete Norwegens, unternommen.

Aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen habe sie plötzlich den Halt verloren und sei anschließend abgestürzt, laut Angaben von Einsatzleiter Eivind Klokkersund gegenüber der Zeitung „VG“ Dutzende Meter tief über eine steile Felswand.

„Wir werden sie schmerzlich vermissen!“
Robsahms Begleiter schlugen zwar umgehend Alarm, aber die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nach ihrem Eintreffen am Unglücksort nichts mehr für die Abgestürzte tun. Die 30-Jährige war bereits tot, ihren schweren Verletzungen erlegen ...

Vonseiten des „Asics Trail Teams“, deren Mitglied Robsahm war, hieß es: „Wir sind zutiefst erschüttert und bestürzt über den tragischen Tod von Ida Amelie Robsahm. Ida war eine außergewöhnliche Athletin und Teamkollegin. Ihre Herzlichkeit und ihr freundliches Wesen haben viele von uns bei Asics sowie in der Lauf-Community tief berührt. Wir werden sie schmerzlich vermissen!“

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