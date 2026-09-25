Norwegische WM-4. stürzt beim Training in den Tod!

Vonseiten des „Asics Trail Teams“, deren Mitglied Robsahm war, hieß es: „Wir sind zutiefst erschüttert und bestürzt über den tragischen Tod von Ida Amelie Robsahm. Ida war eine außergewöhnliche Athletin und Teamkollegin. Ihre Herzlichkeit und ihr freundliches Wesen haben viele von uns bei Asics sowie in der Lauf-Community tief berührt. Wir werden sie schmerzlich vermissen!“