Max Lercher und Michaela Grubesa haben geheiratet

Der Freitag war der Tag der Überraschungen in der SPÖ – politisch und privat: Erst erklärte der Medienmanager Gerhard Zeiler, Andreas Babler als SPÖ-Chef beerben zu wollen, am Freitagabend folgte dann die private Neuigkeit. Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher und seine Freundin Michaela Grubesa gaben sich das Jawort. Die „Krone“ hat das erste Hochzeitsbild von Herr und Frau Lercher.
„Meine Frau, äh meine Freundin, die Michi ist leider verkühlt und daher heute nicht dabei“, erklärte der steirische SPÖ-Chef Max Lercher bei seiner 40er-Feier am Donnerstagabend in Sankt Georgen am Kreischberg. Beim vierten Runden des SPÖ-Länderchefs tummelten sich zahlreiche Genossen aus ganz Österreich, um den ehemaligen SPÖ-Bundesparteigeschäftsführer hochleben zu lassen. Auch Ex-Kanzler Christian Kern sandte per Video seine Glückwünsche an den Jubilar.
Am Freitagabend wurde der Runde des Roten dann gleich noch einmal gefeiert – samt einer großen Überraschung für die zur Geburtstagsfeier geladenen Gäste, die den Versprecher des Vortages auch gleich erklärte: Lercher und seine langjährige Freundin Michaela Grubesa gaben sich das Jawort. Eine rührende Überraschung für alle Gäste.
Nicht einmal die Eltern wussten vorab Bescheid
Gefeiert haben Herr und Frau Lercher, wie sie nun heißen, bei der Kohlröserlhütte am Ödensee und im „kleinsten Kreis“ von circa 100 Personen. Wie die „Krone“ erfahren hat, wussten nicht einmal die Eltern vorab Bescheid. Gefeiert, so viel stand bereits am Freitagabend fest, wird jedenfalls bis in die Morgenstunden.
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