Max Lercher und Michaela Grubesa haben geheiratet

„Meine Frau, äh meine Freundin, die Michi ist leider verkühlt und daher heute nicht dabei“, erklärte der steirische SPÖ-Chef Max Lercher bei seiner 40er-Feier am Donnerstagabend in Sankt Georgen am Kreischberg. Beim vierten Runden des SPÖ-Länderchefs tummelten sich zahlreiche Genossen aus ganz Österreich, um den ehemaligen SPÖ-Bundesparteigeschäftsführer hochleben zu lassen. Auch Ex-Kanzler Christian Kern sandte per Video seine Glückwünsche an den Jubilar.