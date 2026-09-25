Meerestiere aus Freizeitpark in Kanada verendet

Zwischen 2019 und 2025 verendeten nach kanadischen Medienberichten mindestens 20 Tiere in dem Freizeitpark, darunter 19 Belugas. Das „Marineland“ nahe den Niagara-Fällen wurde 2024 nach jahrelangen Kontroversen um den Tierschutz geschlossen. Die Tiere blieben zunächst dort. Nach der Schließung hatten die Betreiber erklärt, sie müssten die Meeressäuger aus Kostengründen einschläfern lassen, wenn diese nicht in andere Einrichtungen gebracht werden könnten.