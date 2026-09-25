Wahnsinn! Sturm-Juwel liegt schon wieder flach

„Der neuerliche Ausfall von Filip ist für uns sehr bitter und ärgerlich zugleich“, sagt Sportchef Michael Parensen. „Besonders für den Spieler selbst ist es enttäuschend, nachdem er erst vor einer Woche sein Comeback gefeiert hatte und bereits im Frühjahr einige Spiele aussetzen musste. Gemeinsam mit dem medizinischen Betreuerteam werden wir die Situation rund um Filip genau analysieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Filip wird zeitnah mit der Reha beginnen und alles daransetzen, Schritt für Schritt zurückzukommen und bald wieder auf dem Platz zu stehen.“