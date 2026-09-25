Wahnsinn! Sturm-Juwel liegt schon wieder flach

Eigentlich sollte er eine absolute Schaltzentrale im offensiven Mittelfeld von Vizemeister Sturm sein – leider ist er aber eher Dauerpatient im Lazarett der Grazer. Juwel Filip Rozga hat sich schon wieder verletzt.
In der Länderspielpause ereilen Sturm schlechte Nachrichten. Der 20-jährige Filip Rozga verletzte sich in der Schlussphase desSpiels gegen Salzburg am hinteren Oberschenkel und fällt somit mit einer Muskelverletzung die nächsten Wochen aus. Damit liegt der feine Techniker, der Coach Ingolitsch zuletzt von Juli bis September bereits über 60 Tage nicht zu Verfügung gestanden war, wieder flach – und zwar für einige Wochen.
„Der neuerliche Ausfall von Filip ist für uns sehr bitter und ärgerlich zugleich“, sagt Sportchef Michael Parensen. „Besonders für den Spieler selbst ist es enttäuschend, nachdem er erst vor einer Woche sein Comeback gefeiert hatte und bereits im Frühjahr einige Spiele aussetzen musste. Gemeinsam mit dem medizinischen Betreuerteam werden wir die Situation rund um Filip genau analysieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Filip wird zeitnah mit der Reha beginnen und alles daransetzen, Schritt für Schritt zurückzukommen und bald wieder auf dem Platz zu stehen.“
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