„Kriegsverbrechen“: Van der Bellen brach ein Tabu

Bundespräsident Van der Bellen ist kein lauter Sprecher, aber manchmal findet er nach langem, langem Überlegen und Abwägen überraschend starke Worte: Die Gewalt, so der Bundespräsident, gegen die „ansässige palästinensische Bevölkerung ist ein Bruch des Völkerrechts und läuft unter Kriegsverbrechen“. Zugleich unterstrich er, dass nicht jeder israelische Bürger für die Handlungen der Regierung verantwortlich gemacht werden dürfe. Die israelische Regierung begebe sich „auf gefährliches Terrain“.