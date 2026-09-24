Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

„Kriegsverbrechen“: Van der Bellen brach ein Tabu

Kolumnen
24.09.2026 05:30
Van der Bellen steht in der Kritik. Mitte: das Statement von Israels Außenminister Saar (li.) ...
Van der Bellen steht in der Kritik. Mitte: das Statement von Israels Außenminister Saar (li.) mit dem Artikel der „Krone“(Bild: Krone-Collage/EPA/ANTONIO BAT, APA/HANS KLAUS TECHT, Screenshot/x.com/gidonsaar)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz

Eine Welle der Empörung erreicht das Land. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wies bei einer Pressekonferenz in New York auf die Vorgänge im Gazastreifen und in der Westbank hin, sprach konkret die „Gewalt gegen die ansässigen Palästinenser und erzwungene Absiedlung“ an und sagte: „Das läuft unter Kriegsverbrechen.“ Er brach damit ein Tabu, kommentiert „Krone“-Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz aus New York.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bundespräsident Van der Bellen ist kein lauter Sprecher, aber manchmal findet er nach langem, langem Überlegen und Abwägen überraschend starke Worte: Die Gewalt, so der Bundespräsident, gegen die „ansässige palästinensische Bevölkerung ist ein Bruch des Völkerrechts und läuft unter Kriegsverbrechen“. Zugleich unterstrich er, dass nicht jeder israelische Bürger für die Handlungen der Regierung verantwortlich gemacht werden dürfe. Die israelische Regierung begebe sich „auf gefährliches Terrain“.

„Kriegsverbrechen“: Das sagt man nicht leichtfertig. Da muss sich schon einiges aufgestaut haben, dass dieses Wort einem Bundespräsidenten Van der Bellen im Zusammenhang mit Israel über die Lippen kommt und dass er bereit ist, sich dafür Kritik auszusetzen.

Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Er ist in dieser Beurteilung aber nicht allein unter Menschen, die Verantwortung für die Vergangenheit zu tragen bereit sind.

Mit dieser Aussage gerät Van der Bellen auch in das Feuer zwischen Israels Wahlkampffronten. Ein Schelm ist, wer das einem Zufall zuschreibt. Das Lager der Vernünftigen in Israel braucht Unterstützung und die Stimme Van der Bellens hat Gewicht.

Lesen Sie auch:
Die Kritik Alexander Van der Bellens an Israels Umgang mit den Palästinensern hat zu heftigen ...
Nach Israel-Sager
SPÖ und Grüne loben „klare Worte“, Kritik von FPÖ
23.09.2026
Nach Kritik an Israel
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
23.09.2026

Israel bedarf trotz – oder gerade wegen – seiner Siege an allen Fronten dringend einer Rückbesinnung. Gewalt ist ansteckend, auch für die Köpfe siegestrunkener Israelis. Dort darf sie aber keinen Platz haben.

Israel darf nicht so werden wie seine Feinde!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
24.09.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
137.513 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Society International
Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn
99.657 mal gelesen
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Niederösterreich
ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet
86.201 mal gelesen
Dutzende Fahrgäste saßen am Samstag am Bahnhof Marchegg fest. 
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2036 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1758 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1727 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
„Kriegsverbrechen“: Van der Bellen brach ein Tabu
„Krone“-Kolumne
Keine Hofberichterstattung für Donald Trump
„Krone“-Kommentar
Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht?
„Krone“-Kommentar
„Ossi-Land“  wie „Ösi-Land“
„Krone“-Kommentar
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf