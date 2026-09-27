Imperium von XXXLutz wächst: Übernahme beantragt

Der Welser Möbelriese XXXLutz will die deutsche Einrichtungskette Porta kaufen und hat die Übernahme kürzlich offiziell angemeldet. Auch bei den eigenen Filialen will man weiter expandieren. Dadurch wächst die Konzentration am Möbelmarkt – steigen damit die Preise für Tisch, Sessel, Couch und Co.? Die „Krone“ fragte einen Handelsforscher.