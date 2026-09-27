Imperium von XXXLutz wächst: Übernahme beantragt

Der Welser Möbelriese XXXLutz will die deutsche Einrichtungskette Porta kaufen und hat die Übernahme kürzlich offiziell angemeldet. Auch bei den eigenen Filialen will man weiter expandieren. Dadurch wächst die Konzentration am Möbelmarkt – steigen damit die Preise für Tisch, Sessel, Couch und Co.? Die „Krone“ fragte einen Handelsforscher.
Jetzt wird es ernst: Möbelriese XXXLutz aus Wels hat die schon länger geplante Übernahme der deutschen Einrichtungskette Porta mit 140 Standorten Anfang September offiziell bei der EU-Kommission angemeldet.
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