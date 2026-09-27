Auto von jungem Raser (20) vorläufig beschlagnahmt

Wenig später gestoppt

Den Raser-Bubi anzuhalten, wäre aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht sicher möglich gewesen. Das war aber auch gar nicht nötig: Kurze Zeit später ging der Bursch auf der B1 in Hörsching einer Streife ins Netz. Dem erst 20-jährigen Probeführerscheinbesitzer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Außerdem musste er wegen der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung auch seinen schwarzen BMW stehen lassen – der wurde vorläufig beschlagnahmt.