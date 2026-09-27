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Probeführerschein weg

Auto von jungem Raser (20) vorläufig beschlagnahmt

Oberösterreich
27.09.2026 10:30
Ein schwarzer BMW und der Probeführerschein wurden ihm abgenommen (Symbolbild)
Ein schwarzer BMW und der Probeführerschein wurden ihm abgenommen (Symbolbild)(Bild: FOTOKERSCHI)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Dass der Straßenverkehr kein Videospiel ist, musste ein 20-jähriger Serbe am Samstagabend feststellen. Gerade erst hatte er die Führerscheinprüfung bestanden, da wurde er schon mit 144 km/h im 70er gemessen, als er bei starkem Verkehr Autos rechts überholte. Auto und Probeführerschein musste er abgeben.

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Eine Welser Verkehrsstreife führte am Samstagabend auf der B1 im Bereich Wels-Ost Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei fiel den Beamten ein 20-jähriger Serbe aus Wels auf, welcher mit einem schwarzen BMW trotz starkem Verkehr an allen anderen Fahrzeugen am äußerst rechten Fahrstreifen vorbeifuhr und stark beschleunigte. Der Fahranfänger wurde bei erlaubten 70 km/h mit 144 km/h gemessen.

Wenig später gestoppt
Den Raser-Bubi anzuhalten, wäre aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht sicher möglich gewesen. Das war aber auch gar nicht nötig: Kurze Zeit später ging der Bursch auf der B1 in Hörsching einer Streife ins Netz. Dem erst 20-jährigen Probeführerscheinbesitzer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Außerdem musste er wegen der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung auch seinen schwarzen BMW stehen lassen – der wurde vorläufig beschlagnahmt.

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