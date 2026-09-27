Förderungen für „alte“ Speicher waren ruckzuck weg

Nach 4000 Anträgen war Schluss

Hatte man im März begonnen, vor dem Jahr 2026 in Betrieb genommene Akku-Lösungen mit 150 Euro je Kilowattstunde Nennleistung zu unterstützen, wurden die zuerst veranschlagten vier Millionen Euro verdoppelt. Doch die sind auch schon wieder weg, und nach rund 4000 Anträgen können keine weiteren mehr eingebracht werden. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner sieht die durchs Land „geschlossene Förderlücke“ – der Bund fördert nur Neuanlagen – als wichtiges Zeichen für die PV-Pioniere. Eine Neuauflage der Landesförderung wird es bis auf Weiteres aber nicht geben. Man will abwarten, wie der Bund künftig mit dem Thema Photovoltaik und Speicherlösungen umgeht.