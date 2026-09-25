Politik reißt in den Spitälern neue Baustellen auf

Im Zuge der Budget-Erstellung verkündete die schwarz-blaue Landesregierung im Oktober 2025 das Aus für den Pflege-Bonus. Ein großer Aufschrei, Proteste und eine Demonstration mit tausenden Teilnehmern waren die Folge.

Im Dezember verschob die Regierung die Maßnahme zunächst um ein halbes Jahr. Kurz darauf wurde sie ganz abgesagt, den Pflege-Bonus gibt es immer noch. Die von der Bundesregierung finanzierte Zulage läuft laut aktuellem Plan im Jahr 2028 aus.