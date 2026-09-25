Lenker bei Fahrt über Böschung im Pinzgau verletzt

Ein Pkw ist am Donnerstagabend bei St. Martin bei Lofer im Salzburger Pinzgau von der B311 abgekommen, über eine Böschung gefahren und in einem angrenzenden Feld zum Stillstand gekommen. Der Lenker wurde vom Roten Kreuz versorgt. Die Feuerwehr übernahm Bergung und Aufräumarbeiten.
Über eine Böschung führte die Fahrt eines Pkw am Donnerstagabend bei St. Martin bei Lofer unfreiwillig bis in ein angrenzendes Feld. Der Wagen war im Bereich der Zeugstätte von der B311 abgekommen und dort zum Stillstand gekommen. Als die Feuerwehr eintraf, kümmerte sich das Rote Kreuz bereits um den Lenker.
Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, bauten den Brandschutz auf und reinigten die Fahrbahn. Danach zogen sie das Fahrzeug mit einer Seilwinde zurück aus dem Feld. Kurz vor Mitternacht waren die Arbeiten beendet.
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