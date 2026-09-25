Lenker bei Fahrt über Böschung im Pinzgau verletzt

Über eine Böschung führte die Fahrt eines Pkw am Donnerstagabend bei St. Martin bei Lofer unfreiwillig bis in ein angrenzendes Feld. Der Wagen war im Bereich der Zeugstätte von der B311 abgekommen und dort zum Stillstand gekommen. Als die Feuerwehr eintraf, kümmerte sich das Rote Kreuz bereits um den Lenker.