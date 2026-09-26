Zumtobel Group stellt Weichen für die Zukunft

An der Spitze des Aufsichtsrats bleibt alles beim Alten: Die bisherige Vorsitzende Karin Zumtobel-Chammah wurde für eine weitere Funktionsperiode bis zum Geschäftsjahr 2028/29 im Amt bestätigt und in der anschließenden konstituierenden Sitzung erneut zur Vorsitzenden gewählt. Eine personelle Neuerung gibt es hingegen im Aufsichtsrat: Eva Kienle schied mit Ablauf der Versammlung aus dem Gremium aus. Neu hinzugewählt wurde die Finanzepertin Eva-Maria Berchtold, die ihre mehr als 30-jährige Erfahrung von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young einbringen wird.