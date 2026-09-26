Zumtobel Group stellt Weichen für die Zukunft

Die 50. ordentliche Hauptversammlung der Zumtobel Group ging am Freitag im heimischen Lichtforum in Dornbirn über die Bühne. Sämtliche Anträge erhielten die Zustimmung der Aktionäre, wodurch die Gremien für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/26 entlastet wurden. Zudem gibt es einen Wechsel im Kontrollgremium des Vorarlberger Lichtkonzerns.
An der Spitze des Aufsichtsrats bleibt alles beim Alten: Die bisherige Vorsitzende Karin Zumtobel-Chammah wurde für eine weitere Funktionsperiode bis zum Geschäftsjahr 2028/29 im Amt bestätigt und in der anschließenden konstituierenden Sitzung erneut zur Vorsitzenden gewählt. Eine personelle Neuerung gibt es hingegen im Aufsichtsrat: Eva Kienle schied mit Ablauf der Versammlung aus dem Gremium aus. Neu hinzugewählt wurde die Finanzepertin Eva-Maria Berchtold, die ihre mehr als 30-jährige Erfahrung von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young einbringen wird.
Expertin für Unternehmensentwicklung
„Mit Eva-Maria Berchtold gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin für strategische Unternehmensentwicklung, internationale Transaktionen und komplexe Veränderungsprozesse. Ihre langjährige Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung und Unternehmensbewertung ist eine wertvolle Bereicherung für den Aufsichtsrat der Zumtobel Group“, betonte Karin Zumtobel-Chammah. Ebenfalls vom Aktionärsgremium beschlossen wurde die Wahl der PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, zur Abschluss- und Konzernabschlussprüferin sowie zur Prüferin für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026/27.
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