Boxer sprangen spontan als Rangnick-Bodyguards ein

Warum Fußball-Teamchef Ralf Rangnick beim 25. Tag des Sports in Wien spontan Extra-Schutz durch zwei Boxer bekam und ein Bolide von Formel 1-Star Lando Norris für lange Schlangen auf dem Heldenplatz sorgte.
Fans rückten neben der Hauptbühne am Heldenplatz immer näher an Ralf Rangnick heran. Die Securities hatten Stress. Da fragte jemand: „Braucht’s noch zwei Boxer?“ So sprangen Igor Mikitic und Michael-Fares Derouiche als zusätzliche Leibwächter für den Fußball-Teamchef ein, bahnten den Weg durch die Menge. Ersterer ist Präsident des österreichischen Boxverbands, Zweiterer ist aktiver Kämpfer, der Freitag bei der EM in Sofia Bronze gewann und gestern geehrt wurde. Beide lächelten: „Es ist schön, dass wir helfen konnten. Man sieht, wie beliebt der Teamchef ist.“
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