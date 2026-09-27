Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Beim Tag des Sports

Boxer sprangen spontan als Rangnick-Bodyguards ein

Fußball National
27.09.2026 05:30
Igor Mikitic und Michael-Fares Derouiche sprangen beim Tag des Sports auf dem Wiener Heldenplatz ...
Igor Mikitic und Michael-Fares Derouiche sprangen beim Tag des Sports auf dem Wiener Heldenplatz spontan als Bodyguards für Teamchef Ralf Rangnick ein.(Bild: Matthias Mödl)
Porträt von Matthias Mödl
Porträt von Paul Kovaricek
Von Matthias Mödl und Paul Kovaricek

Warum Fußball-Teamchef Ralf Rangnick beim 25. Tag des Sports in Wien spontan Extra-Schutz durch zwei Boxer bekam und ein Bolide von Formel 1-Star Lando Norris für lange Schlangen auf dem Heldenplatz sorgte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Fans rückten neben der Hauptbühne am Heldenplatz immer näher an Ralf Rangnick heran. Die Securities hatten Stress. Da fragte jemand: „Braucht’s noch zwei Boxer?“ So sprangen Igor Mikitic und Michael-Fares Derouiche als zusätzliche Leibwächter für den Fußball-Teamchef ein, bahnten den Weg durch die Menge. Ersterer ist Präsident des österreichischen Boxverbands, Zweiterer ist aktiver Kämpfer, der Freitag bei der EM in Sofia Bronze gewann und gestern geehrt wurde. Beide lächelten: „Es ist schön, dass wir helfen konnten. Man sieht, wie beliebt der Teamchef ist.“

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
27.09.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
105.907 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
94.532 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
90.256 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1384 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1087 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Kolumnen
Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst
882 mal kommentiert
Bisher hat SPÖ-Chef Babler sein Amt verteidigen können – das „Ja, ich will“ von Ex-ORF-Chef ...
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
Beim Tag des Sports
Boxer sprangen spontan als Rangnick-Bodyguards ein
Sport Tv Logo
Foda gegen Ex-Truppe
„Werde immer Fan von Österreich sein, aber …“
Nations League
Österreich gegen Kosovo ab 18 Uhr LIVE
Beim 7:7 in Klagenfurt
Flitzer-Invasion! Ronaldinho haute aus Stadion ab
Testspiel-Kracher
Rapid verliert Kultduell gegen Venezia mit 0:1
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf