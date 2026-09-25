Russmedia schließt Druckerei in Tirol: 63 Jobs weg

Indes fordert die Tiroler Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) einen umfassenden Sozialplan für die Belegschaft. „Für die betroffenen Beschäftigten ist diese Nachricht eine Katastrophe. Hinter der Schließung stehen 63 Einzelschicksale, Familien und Lebenspläne“, betont Harald Schweighofer, Geschäftsführer der GPA Tirol. „Viele Kolleginnen und Kollegen waren über Jahrzehnte im Betrieb tätig, manche stehen bereits kurz vor der Pension. Jetzt wird ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen.“ Die GPA habe die Übernahme durch Russmedia von Anfang an kritisch gesehen – die angekündigte Schließung bestätige nun anfängliche Bedenken. „Wir fordern die Errichtung einer Arbeitsstiftung, die die Betroffenen bei der beruflichen Neuorientierung bestmöglich unterstützt“, so der Gewerkschafter.