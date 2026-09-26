Hard zieht Zügel bei illegaler Müllentsorgung an

Im Zentrum der Aktion gegen illegale Müllablagerungen im Ortsgebiet steht zunächst die Aufklärung der Bevölkerung. „Ziel ist es, das Bewusstsein für ein sauberes Ortsbild zu schärfen und die Allgemeinheit vor unnötigen Reinigungskosten zu schützen“, betont Bürgermeister Martin Staudinger. Da Verbote allein das Problem nicht lösen, setze man bewusst zuerst auf Aufklärung und Sensibilisierung, bevor man zu schärferen Mitteln wie Kameraüberwachung greife. „Fast alle Harderinnen und Harder halten sich an die Regeln. Für die wenigen, die ihren Müll rücksichtslos neben den Containern abladen, braucht es aber klare Konsequenzen!“