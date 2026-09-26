Mit der „Grünen Kuh“ auf Entdeckungsreise

Den Ausgangspunkt bildet Franz Marcs Gemälde „Grüne Kuh“, eines der zentralen Werke der Sammlung Bäumler. Das Bild steht exemplarisch für den Wandel der Kunst um 1900, als Künstler begannen, sich von der bloßen Abbildung der Natur zu lösen. Das Alphabet führt durch Arbeiten bekannter Namen wie Emil Nolde, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka und Henri de Toulouse-Lautrec. Einen Schwerpunkt bilden zudem Werke teils in Vergessenheit geratener Künstlerinnen der Wiener Moderne, darunter Nora Exner, Mathilde Flögl und Lotte Calm. Auch Arbeiten des Tiermalers Ludwig Heinrich Jungnickel gehören zum Spektrum.