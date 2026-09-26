Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tierwelten der Moderne

Mit der „Grünen Kuh“ auf Entdeckungsreise

Vorarlberg
26.09.2026 15:15
Kuratiert von Tobias G. Natter, beleuchtet die Schau die Tierdarstellung als Impulsgeber für ...
Kuratiert von Tobias G. Natter, beleuchtet die Schau die Tierdarstellung als Impulsgeber für neue künstlerische Ausdrucksformen der Moderne.(Bild: Sammlung Hans Bäumler)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das Privatmuseum der Sammlung Hans Bäumler zeigt ab sofort eine neue Sonderausstellung: Unter dem Titel „Grüne Kuh und Ziegenbock. Das große Tier-ABC“ präsentiert das Haus in Hohenems rund 75 Werke aus der Zeit von 1900 bis 1930.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Den Ausgangspunkt bildet Franz Marcs Gemälde „Grüne Kuh“, eines der zentralen Werke der Sammlung Bäumler. Das Bild steht exemplarisch für den Wandel der Kunst um 1900, als Künstler begannen, sich von der bloßen Abbildung der Natur zu lösen. Das Alphabet führt durch Arbeiten bekannter Namen wie Emil Nolde, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka und Henri de Toulouse-Lautrec. Einen Schwerpunkt bilden zudem Werke teils in Vergessenheit geratener Künstlerinnen der Wiener Moderne, darunter Nora Exner, Mathilde Flögl und Lotte Calm. Auch Arbeiten des Tiermalers Ludwig Heinrich Jungnickel gehören zum Spektrum.

Die Ausstellung bietet seltene Einblicke in den Schaffenskreis der Wiener Moderne und bisher ...
Die Ausstellung bietet seltene Einblicke in den Schaffenskreis der Wiener Moderne und bisher Ungesehenes wie „Puppengesellschaft mit gelbem Hund“.(Bild: Sammlung Hans Bäumler)

Premiere für ein Hauptwerk von Rudolf Wacker
Ein zentrales Exponat der Ausstellung ist das Gemälde „Puppengesellschaft mit gelbem Hund“ von 1924. Die Arbeit des Vorarlberger Malers Rudolf Wacker wird hier erstmals öffentlich gezeigt. Da Tiermotive im Werk des Hauptvertreters der Neuen Sachlichkeit selten sind, gilt die Präsentation des Bildes aus Privatbesitz als bedeutende Wiederentdeckung.

Ausstellung „Grüne Kuh und Ziegenbock. Das große Tier-ABC“

  • Sammlung Hans Bäumler, Hohenems
  • 26. September 2026 bis 6. Jänner 2027
    Freitag: 11-18 Uhr, Führung um 16 Uhr, Samstag: 11-17 Uhr, Sonntag: 12-16 Uhr
  • Tickets: 12 Euro (Erwachsene), 6 Euro (Jugendliche von 12-19 Jahre)

Die Schau entsteht in Zusammenarbeit mit dem MAK – Museum für angewandte Kunst in Wien, das zahlreiche Leihgaben zur Verfügung stellt. Nach der Station in Hohenems wandert die Ausstellung weiter und wird von Februar bis September 2027 im Wiener MAK gezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
26.09.2026 15:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
10° / 21°
Symbol wolkenlos
Bludenz
9° / 25°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
10° / 23°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
10° / 24°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
100.943 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
91.592 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
84.870 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1382 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1085 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Kolumnen
Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst
821 mal kommentiert
Bisher hat SPÖ-Chef Babler sein Amt verteidigen können – das „Ja, ich will“ von Ex-ORF-Chef ...
Mehr Vorarlberg
Tierwelten der Moderne
Mit der „Grünen Kuh“ auf Entdeckungsreise
Schuldspruch
Vier Monate bedingte Haft nach Hass-Kommentaren
Ärger in Bregenz
Grüne: Skaterplatz soll Hochgarage nicht weichen!
Philosophicum Lech:
Maria-Sibylla Lotter gewinnt den Tractatus
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Gibt es Alternativen zum Lithiumakku? Natürlich!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf