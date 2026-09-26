Landesregierung zieht Notbremse bei Standortmarke

Das Marketing-Projekt „Marke Vorarlberg“ wird eingestellt und die Bildmarke ersatzlos gestrichen. Um Kosten zu sparen und Transparenz zu schaffen, wandern die dazugehörigen Förderprojekte für Kinder künftig direkt in die Verwaltung des Landhauses.
Nach der vernichtenden Kritik des Landes-Rechnungshofs in Sachen „Marke Vorarlberg“ zogen die Mitglieder der Landesregierung noch vor dem Bekanntwerden des Berichts die Konsequenzen und ordneten die Organisation neu. Die bisherige Bildmarke wird künftig nicht mehr verwendet. Zudem holt das Land die Steuerung der zugehörigen Förderprojekte aus ausgelagerten Strukturen zurück und koordiniert sie ab sofort direkt über das Amt der Landesregierung.
Schwäche bei Strukturen eingeräumt
Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) räumte inzwischen Versäumnisse bei den Strukturen ein, verteidigte jedoch die inhaltliche Ausrichtung: „In der Vergangenheit haben wir möglicherweise weniger auf die Verpackung der Projekte geachtet. Eine inhaltsbezogene Arbeitsweise steht für mich aber bedeutend mehr im Vordergrund als das Marketing.“
Von der Umstrukturierung unberührt bleiben die konkreten Initiativen für Kinder und Jugendliche. Programme wie „Kinder.Essen.Körig“, die Förderung der Caritas-Lerncafés oder die tägliche Bewegungseinheit laufen weiter. Auch das Ziel, Vorarlberg zum „chancenreichsten Lebensraum für Kinder“ zu machen, hält die Landesregierung aufrecht. Die strategische Standortvermarktung teilen sich künftig Vorarlberg Tourismus und die Wirtschaftsstandort Vorarlberg GmbH (Wisto), um Doppelleistungen zu vermeiden und Transparenz zu schaffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.