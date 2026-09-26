Landesregierung zieht Notbremse bei Standortmarke

Nach der vernichtenden Kritik des Landes-Rechnungshofs in Sachen „Marke Vorarlberg“ zogen die Mitglieder der Landesregierung noch vor dem Bekanntwerden des Berichts die Konsequenzen und ordneten die Organisation neu. Die bisherige Bildmarke wird künftig nicht mehr verwendet. Zudem holt das Land die Steuerung der zugehörigen Förderprojekte aus ausgelagerten Strukturen zurück und koordiniert sie ab sofort direkt über das Amt der Landesregierung.