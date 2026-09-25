Umweltschützer verbünden sich und äußern Bedenken

Ebenso scharf kritisieren die Verbände die Aufweichung beim Moorschutz – ausgerechnet in jenem Bundesland, das ein Viertel aller österreichischen Moore beheimatet. „Moore speichern weltweit mehr Kohlenstoff als alle Wälder. Vorarlberg ist die Moorhochburg Österreichs, doch viele sind bereits stark gefährdet. Wir müssen uns für ihren Erhalt einsetzen, statt sie weiter zu schwächen“, hebt Günther Ladstätter vom Naturschutzbund die Bedeutung der Moore hervor.