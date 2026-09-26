Der Fokus aller sollte wieder dem Sport gelten

Jetzt entsteht allerdings der Eindruck, dass man den Fokus nicht mehr zu hundert Prozent auf den Sport legt. Dahingehend haben sich auch Spieler geäußert, deren Namen an dieser Stelle nicht erwähnt werden. Möglicherweise ist der Absturz ans Tabellenende durch dieses Handeln der Führungsebene des Klubs mitverschuldet. Das ist nicht nachweisbar, kann aber vermutet werden.