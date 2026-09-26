Der Fokus aller sollte wieder dem Sport gelten

„Krone“-Autor Elred Faisst ist nicht glücklich mit dem bisherigen Abschneiden des SCR Altach in der neuen Bundesligasaison. Die Gründe dafür liegen für ihn auf der Hand.
Platz zwölf nach sieben Runden entspricht nicht dem Anspruch, den man in Altach an die neue Saison gestellt hat. Funktionäre und Angestellte werden nicht müde, den Langzeit-Oberhausklub kleinzureden: „Wir wissen, wo wir herkommen“, ist das Argument, dass die Rheindörfler immer wieder in die Waagschale werfen.
Dass die Firma Altach in den letzten beiden Jahrzehnten Enormes geleistet hat, steht außer Zweifel. Kein einziger österreichischer Profiklub – mit Ausnahme der von Red Bull mit vielen Millionen Euro unterstützten Salzburger – hat in Sachen Infrastruktur auch nur annähernd Ähnliches zustande gebracht wie die Funktionäre und Mitarbeiter in Altach.
Jetzt entsteht allerdings der Eindruck, dass man den Fokus nicht mehr zu hundert Prozent auf den Sport legt. Dahingehend haben sich auch Spieler geäußert, deren Namen an dieser Stelle nicht erwähnt werden. Möglicherweise ist der Absturz ans Tabellenende durch dieses Handeln der Führungsebene des Klubs mitverschuldet. Das ist nicht nachweisbar, kann aber vermutet werden.
Meine Formel dazu lautet seit Jahrzehnten: Der Tabellenplatz ist die Summe der im ganzen Verein geleisteten Arbeit. Niemand kann sich aus der Verantwortung herausnehmen. Um erfolgreich zu sein, müssen vom Präsidenten bis zum Platzwart alle den Fokus auf den Sport richten. Noch ist bis Mai 2027 genug Zeit dafür übrig.
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