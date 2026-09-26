Lustenauer übertreffen das Einsparungsziel

Die Oppositionsführer hatten nur wenige Stunden vor der Sitzung eine Pressekonferenz veranstaltet, bei der sie die Ausgabenpolitik von Bürgermeister Wiedl und seine Vize Martin Fitz (FPÖ) heftig kritisierten: Während die Bevölkerung Einschnitte durch gekürzte Vereinsförderungen, zurückgefahrene Leistungen und höhere Preise beim Schulessen spüre, würden ÖVP und FPÖ weiterhin Geld in teure Vorhaben stecken, kritisierte das Trio.

Opposition gegen populäre Investitionen

Grüne, Neos und SPÖ stimmten deshalb gegen die Sanierung beim FC Lustenau. Sie betonten aber, dass sich das Veto nicht gegen den Fußballverein oder dessen Nachwuchsarbeit richtet. Angesichts des Sparmandats müsse man sich jedoch auf Kernaufgaben beschränken und auf populäre Investitionen im Hinblick auf kommende Wahlen verzichten. Sportgemeinderätin Nadine König (ÖVP) hingegen unterstrich die Bedeutung des Sports für Integration und Gesundheit. Ein Aufschieben dringend notwendiger Sanierungen würde die Gemeinde in Zukunft teurer zu stehen kommen.