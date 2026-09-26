Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

28,6-Millionen-Projekt

Feldkircher Altstadt ist jetzt hochwassersicher

Vorarlberg
26.09.2026 19:10
Das Vorhaben galt aufgrund der engen Platzverhältnisse in der Altstadt und der parallel ...
Das Vorhaben galt aufgrund der engen Platzverhältnisse in der Altstadt und der parallel aufrechtzuerhaltenden Infrastruktur als baulich anspruchsvoll.(Bild: LUKA KOLANOVIC)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Vier Jahre lang prägten Bagger und Baustellen das Bild entlang der Ill, jetzt ist das Werk vollbracht: Die Feldkircher Innenstadt kann extremen Fluten künftig standhalten. Am Samstag feierte die Stadt den Abschluss eines der aufwendigsten Schutzprojekte der vergangenen Jahre. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Damit der Fluss bei Starkregen nicht mehr über die Ufer tritt, beseitigten die Arbeiter die wohl größte Schwachstelle: Die enge Kapfschlucht wurde aufgeweitet, um dem Wasser mehr Platz zu verschaffen. Ergänzend dazu entstand eine neue Verkehrsgalerie. Weil auch alte Brücken den Fluss stauten, riss man die Heilig-Kreuz-Brücke und die Montfortbrücke ab und baute sie komplett neu. Ohne diesen Umbau hätten schwere Unwetter große Teile der Wohnviertel und Betriebe unter Wasser gesetzt.

Bei herrlichem Wetter waren viele zur Eröffnung gekommen.
Bei herrlichem Wetter waren viele zur Eröffnung gekommen.(Bild: LUKA KOLANOVIC)
Auch Landeshauptmann Markus Wallner (3. v.r.) war gekommen.
Auch Landeshauptmann Markus Wallner (3. v.r.) war gekommen.(Bild: LUKA KOLANOVIC)
Bischof Benno segnete das Gesamtbauwerk.
Bischof Benno segnete das Gesamtbauwerk.(Bild: LUKA KOLANOVIC)

„Während hier gebaut wurde, ging das Leben in Feldkirch weiter: Menschen mussten zur Arbeit, Geschäfte waren geöffnet und der Verkehr musste fließen. Unter diesen Bedingungen zu bauen, Rücksicht auf Anrainer zu nehmen sowie Leitungen und Denkmalschutz zu berücksichtigen, verlangt Können und Umsicht“, blickte Landesrat Christian Gantner (ÖVP) im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten auf die aufwendigen Arbeiten zurück. 

Bund und Land teilen sich den Großteil der Kosten
Insgesamt flossen rund 28,6 Millionen Euro in die Bauarbeiten. Den Hauptteil teilen sich Land und Bund: Vorarlberg übernimmt 40 Prozent, knapp 11,4 Millionen Euro kommen vom Bund. Den Rest von rund 20 Prozent trägt der regionale Wasserverband Ill-Walgau gemeinsam mit der Stadt Feldkirch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
26.09.2026 19:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
10° / 23°
Symbol wolkenlos
Bludenz
9° / 25°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
10° / 24°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
10° / 24°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
102.839 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
92.568 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
87.493 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1384 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1087 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Kolumnen
Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst
865 mal kommentiert
Bisher hat SPÖ-Chef Babler sein Amt verteidigen können – das „Ja, ich will“ von Ex-ORF-Chef ...
Mehr Vorarlberg
28,6-Millionen-Projekt
Feldkircher Altstadt ist jetzt hochwassersicher
Rechnungshofkritik
Landesregierung zieht Notbremse bei Standortmarke
7000 Euro Strafe
Hard zieht Zügel bei illegaler Müllentsorgung an
Neue Aufsichtsrätin
Zumtobel Group stellt Weichen für die Zukunft
Tierwelten der Moderne
Mit der „Grünen Kuh“ auf Entdeckungsreise
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf