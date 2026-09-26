Feldkircher Altstadt ist jetzt hochwassersicher

Damit der Fluss bei Starkregen nicht mehr über die Ufer tritt, beseitigten die Arbeiter die wohl größte Schwachstelle: Die enge Kapfschlucht wurde aufgeweitet, um dem Wasser mehr Platz zu verschaffen. Ergänzend dazu entstand eine neue Verkehrsgalerie. Weil auch alte Brücken den Fluss stauten, riss man die Heilig-Kreuz-Brücke und die Montfortbrücke ab und baute sie komplett neu. Ohne diesen Umbau hätten schwere Unwetter große Teile der Wohnviertel und Betriebe unter Wasser gesetzt.