Grüne: Skaterplatz soll Hochgarage nicht weichen!

Sowohl Bürgermeister Michael Ritsch als auch Vizebürgermeister Roland Frühstück hätten sich vor der Gemeindewahl im Frühjahr 2025 öffentlich und unmissverständlich für den Erhalt des Skaterplatzes ausgesprochen, ärgert sich Sandra Schoch von den Bregenzer Grünen. Doch nun soll genau dieser Platz abgerissen werden. Es sei nicht nachvollziehbar, wie man so mit den Versprechen gegenüber jungen Menschen umgehe, kritisiert die Oppositionspolitikerin weiter. Der Skaterplatz sei ein etablierter, niederschwelliger Treffpunkt, der keinesfalls leichtfertig aufgegeben werden dürfe. Eine nachträgliche Suche nach Alternativen verfehle das Prinzip echter Jugendbeteiligung.