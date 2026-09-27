„Werde immer Fan von Österreich sein, aber …“

Schon vor anderthalb Jahren hatte Franco Foda den Braten gerochen. Damals schaffte er mit dem Kosovo den Aufstieg in die Nations League B, Österreich indes scheiterte gegen Serbien am Wiederaufstieg in die A-Gruppe. „Es wird genau so kommen, dass wir auf Österreich treffen“, meinte Foda. Sonntag ist es so weit, gibt es in Wien das erste Wiedersehens-Duell.
„Krone“: Herr Teamchef, mit dem Kosovo haben Sie erstmals den Aufstieg in die Nations League B geschafft. Der Auftakt ist geglückt, der Kosovo hat einen hochverdienten 1:0-Sieg gegen Irland gefeiert. Was sind jetzt die Ziele, der Aufstieg in die A-Gruppe?
Franco Foda: In erster Linie wollen wir in der Gruppe B bleiben und den zweiten Platz nicht aus den Augen verlieren. Der berechtigt nämlich zur Teilnahme an den Play-off-Spielen zur Gruppe A. Um diese Ziele zu erreichen, benötigt es wieder Fußball mit hoher Intensität, Leidenschaft und Begeisterung!
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