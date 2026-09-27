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Foda gegen Ex-Truppe

„Werde immer Fan von Österreich sein, aber …“

Fußball International
27.09.2026 05:30
Mit Österreich jubelte Franco Foda 2021 über den Einzug ins EM-Achtelfinale.
Mit Österreich jubelte Franco Foda 2021 über den Einzug ins EM-Achtelfinale.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Schon vor anderthalb Jahren hatte Franco Foda den Braten gerochen. Damals schaffte er mit dem Kosovo den Aufstieg in die Nations League B, Österreich indes scheiterte gegen Serbien am Wiederaufstieg in die A-Gruppe. „Es wird genau so kommen, dass wir auf Österreich treffen“, meinte Foda. Sonntag ist es so weit, gibt es in Wien das erste Wiedersehens-Duell.

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„Krone“: Herr Teamchef, mit dem Kosovo haben Sie erstmals den Aufstieg in die Nations League B geschafft. Der Auftakt ist geglückt, der Kosovo hat einen hochverdienten 1:0-Sieg gegen Irland gefeiert. Was sind jetzt die Ziele, der Aufstieg in die A-Gruppe?
Franco Foda: In erster Linie wollen wir in der Gruppe B bleiben und den zweiten Platz nicht aus den Augen verlieren. Der berechtigt nämlich zur Teilnahme an den Play-off-Spielen zur Gruppe A. Um diese Ziele zu erreichen, benötigt es wieder Fußball mit hoher Intensität, Leidenschaft und Begeisterung!

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