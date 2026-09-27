„Werde immer Fan von Österreich sein, aber …“

„Krone“: Herr Teamchef, mit dem Kosovo haben Sie erstmals den Aufstieg in die Nations League B geschafft. Der Auftakt ist geglückt, der Kosovo hat einen hochverdienten 1:0-Sieg gegen Irland gefeiert. Was sind jetzt die Ziele, der Aufstieg in die A-Gruppe?

Franco Foda: In erster Linie wollen wir in der Gruppe B bleiben und den zweiten Platz nicht aus den Augen verlieren. Der berechtigt nämlich zur Teilnahme an den Play-off-Spielen zur Gruppe A. Um diese Ziele zu erreichen, benötigt es wieder Fußball mit hoher Intensität, Leidenschaft und Begeisterung!