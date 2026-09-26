Maria-Sibylla Lotter gewinnt den Tractatus

Die Preisträgerin gab in ihrer Dankesrede persönliche Einblicke in die Entstehungsgeschichte ihres Buches. Lotter, die 1961 in Kassel geboren wurde und heute als Professorin für Ethik und Ästhetik an der Ruhr-Universität Bochum lehrt, schilderte einen beobachteten Kulturwandel an den Universitäten ab Mitte der 2010er-Jahre. Obwohl Studierende aufmerksamer miteinander umgingen, habe eine zunehmende Moralismus- und Opfer-Rhetorik Einzug gehalten. Wenn Streitigkeiten nur noch in Kategorien von Tätern und Opfern betrachtet würden, gelange die demokratische Debattenkultur an ihre Grenzen. Ziel ihres Werkes sei es daher, den Blick wieder dafür zu schärfen, Menschen Selbstwirksamkeit, Verantwortung und den Mut zum Widerspruch zuzutrauen.