Dreister Diebstahl im Heim: Wer kennt diesen Mann?

Zwischen dem 16. und 24. Mai 2026 hob der mutmaßliche Täter mit der gestohlenen Karte an mehreren Geldautomaten wiederholt Bargeld ab. Die Überwachungskameras der Banken filmten den Verdächtigen bei den Aktionen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer die Person auf den Aufnahmen erkennt oder Hinweise zu ihrer Identität geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei den Ermittlern zu melden.