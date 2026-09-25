Dreister Diebstahl im Heim: Wer kennt diesen Mann?

Nach einem dreisten Diebstahl im Pflegeheim in Frastanz wendet sich die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit. Ein bislang unbekannter Täter wird verdächtigt, einem Bewohner die Bankkarte gestohlen zu haben.
Zwischen dem 16. und 24. Mai 2026 hob der mutmaßliche Täter mit der gestohlenen Karte an mehreren Geldautomaten wiederholt Bargeld ab. Die Überwachungskameras der Banken filmten den Verdächtigen bei den Aktionen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer die Person auf den Aufnahmen erkennt oder Hinweise zu ihrer Identität geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei den Ermittlern zu melden.
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