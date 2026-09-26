Bankomatkarten-Dieb dank Fotos überführt

Einem Pflegeheimbewohner hatte der dreiste Dieb Im Frühjahr die Bankomatkarte geklaut und zwischen dem 16. und 24. Mai gleich an mehreren Automaten Geld abgehoben. Die Rechnung hatte der Mann allerdings nicht mit der Staatsanwaltschaft gemacht, die die Bilder Monate später zur Veröffentlichung freigab.
Am Freitagnachmittag versendete die Polizei einen Fahndungsaufruf mit zwei Bilder. Diese stammten von den Überwachungskameras an den Bankomaten, bei denen der Mann Geld abgehoben hatte. Zahlreiche Hinweise gingen schon kurz darauf bei der Exekutive ein – die Identität des bislang Unbekannten war schnell geklärt. Auch der dreiste Dieb fühlte sich in seiner Haut nicht mehr wohl: Er meldete sich telefonisch bei der Polizei und stellte sich. Am Samstagvormittag wurde die öffentliche Fahndung nach dem Diebstahl widerrufen. Derzeit laufen die Ermittlungen der Polizei.
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