Toter bei Messerattacke in Kloster in Polen

Der 31-jährige mutmaßliche Täter, der einen ukrainischen Pass bei sich hatte, wurde festgenommen. Er sei in den Morgenstunden in das Klostergelände in Jaroslaw im Süden Polens eingedrungen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Verletzten wurden mit Stichwunden in Krankenhäuser eingeliefert, eine Person starb dort. Als Tatwaffe sei vermutlich ein Küchenmesser benutzt worden, sagte die Sprecherin weiter. Über den genauen Tathergang und ein mögliches Motiv gab es zunächst keine Erkenntnisse.