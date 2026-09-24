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Letztes Ultimatum

Fußballklub fahndet nach dreisten Bierdieben

Oberösterreich
24.09.2026 05:00
Drei solche Fässer stahlen dreiste Diebe aus dem Lager des Fußballklubs – sie haben eine letzte ...
Drei solche Fässer stahlen dreiste Diebe aus dem Lager des Fußballklubs – sie haben eine letzte Chance, alles wiedergutzumachen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Seit Samstag suchen Kicker aus Oberneukirchen in Oberösterreich nach dreisten Bierdieben. Gleich mehrere 50-Liter-Fässer sind verschwunden und reißen nicht nur eine Lücke ins Budget, sondern auch ins Vertrauen. Sektionsleiter Christian Pammer bittet um hilfreiche Hinweise und stellt den Dieben ein Ultimatum.

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„Das ist ganz schön dreist. Es muss zwischen Samstagmittag und Mitternacht passiert sein, während bei uns Hochbetrieb war“, ist Christian Pammer perplex. Der Sektionsleiter Fußball der Union Oberneukirchen ist seit rund 30 Jahren bei Feuerwehr- und Sportvereinsfesten in der Mühlviertler Gemeinde involviert, aber so etwas ist ihm noch nicht untergekommen.

Am Samstag nämlich, während erst die beiden Kampfmannschaften spielten, dann das Oktoberfest stattfand, machten sich unbekannte Täter mit gleich drei 50-Liter-Fässern Bier aus dem Staub. „Und das, obwohl unsere Helfer immer wieder im Lager waren, um Nachschub zu holen“, so Pammer. 

Zitat Icon

Es ärgert mich sehr, dass Leute so ticken. Wir engagieren uns alle ehrenamtlich, und das ist quasi der Dank.

Fußball-Sektionsleiter Christian Pammer, Union Oberneukirchen

Bild: Union Oberneukirchen

Noch eine Chance bis Samstag
Aufgefallen sei das Fehlen der Fässer erst beim Aufräumen am Sonntag – sonst wird nichts vermisst. Umso verwunderlicher, dass Zeugenaufrufe vereinsintern, aber auch in sozialen Kanälen keine hilfreichen Hinweise hervorbrachten. Er glaube zwar nicht an einen Lausbubenstreich, ein letztes Ultimatum will Pammer den Missetätern trotzdem stellen: „Wenn jemand bis spätestens Samstag ein schlechtes Gewissen bekommt, werden wir die polizeiliche Anzeige zurückziehen“, so der Sektionsleiter.

Zitat Icon

Wenn jemand bis spätestens Samstag ein schlechtes Gewissen bekommt, werden wir die polizeiliche Anzeige zurückziehen.

Christian Pammer

Hinweise erbeten
Der Schaden – 650 bis 700 Euro – sei für den Verein mit 20 Trainern und etwa 115 Kindern unerfreulich genug, aber: „Es ärgert mich sehr, dass Leute so ticken. Wir engagieren uns alle ehrenamtlich, und das ist quasi der Dank.“ Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich auf Instagram, bei Pammer oder dem sportlichen Leiter David Jax zu melden – ihre Nummern sind auf der Vereinshomepage zu finden.

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