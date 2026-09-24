Fußballklub fahndet nach dreisten Bierdieben

Hinweise erbeten

Der Schaden – 650 bis 700 Euro – sei für den Verein mit 20 Trainern und etwa 115 Kindern unerfreulich genug, aber: „Es ärgert mich sehr, dass Leute so ticken. Wir engagieren uns alle ehrenamtlich, und das ist quasi der Dank.“ Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich auf Instagram, bei Pammer oder dem sportlichen Leiter David Jax zu melden – ihre Nummern sind auf der Vereinshomepage zu finden.