Rauchentwicklung in Firmengebäude in Satteins

Brandalarm in einem Firmengebäude in Satteins: Am Donnerstagmittag kam es zu einer bislang unklaren Rauchentwicklung auf einem Betriebsgelände. Die Feuerwehr rückte mit Atemschutz an. Verletzt wurde niemand.
Kurz vor 12.30 Uhr wurde am Donnerstagmittag in einem Gebäude in der Sonnenstraße in Satteins eine Rauchentwicklung festgestellt. Die örtliche Feuerwehr rückte mit Atemschutz an, unterstützt wurde sie von den Florianis aus Schlins.
Auch Einsatzkräfte von Polizei und Samariterbund waren vor Ort. Ersten Informationen zufolge wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt.
Die Ursache für die Rauchentwicklung war vorerst noch nicht bekannt.
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