Vorarlberger wollte Sex mit Teenagerin erkaufen

Der Vorwurf wiegt schwer: Der Mann soll die Jugendliche mehrfach aufgefordert haben, ihm Fotos ihres unbekleideten Intimbereichs zu schicken. Damit nicht genug. Er bot ihr laut Anklage auch Geld für sexuelle Handlungen an. Doch die Minderjährige ließ sich nicht darauf ein. Weder schickte sie die verlangten Bilder noch kam es zu den angebotenen sexuellen Handlungen. Damit blieb es beim Versuch.