Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Missbrauch

Vorarlberger wollte Sex mit Teenagerin erkaufen

Vorarlberg
25.09.2026 06:00
Richterin Franziska Klammer sprach den Angeklagten im Sinne der Anklage schuldig. Ins Gefängnis ...
Richterin Franziska Klammer sprach den Angeklagten im Sinne der Anklage schuldig. Ins Gefängnis muss er aber nicht.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein 35-jähriger Mann hatte in Nenzing von einer Minderjährigen intime Nacktbilder gefordert und ihr sogar Geld für sexuelle Handlungen angeboten. Sein finsteres Kalkül ging allerdings nicht auf, der Mann wurde angezeigt. Der Fall landete vor Gericht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Er bot Geld für sexuelle Handlungen und verlangte immer wieder nach intimen Nacktbildern. Mit etlichen Nachrichten bedrängte der 35-jähriger Vorarlberger laut Staatsanwältin Karin Dragosits eine Minderjährige. Doch das Mädchen ging auf die Avancen des Mannes nicht ein. Was in der Nacht vom 29. auf den 30. November des vergangenen Jahres digital begann, endete nun vor dem Landesgericht Feldkirch.

Der Vorwurf wiegt schwer: Der Mann soll die Jugendliche mehrfach aufgefordert haben, ihm Fotos ihres unbekleideten Intimbereichs zu schicken. Damit nicht genug. Er bot ihr laut Anklage auch Geld für sexuelle Handlungen an. Doch die Minderjährige ließ sich nicht darauf ein. Weder schickte sie die verlangten Bilder noch kam es zu den angebotenen sexuellen Handlungen. Damit blieb es beim Versuch.

Schuldspruch, aber keine Inhaftierung
Straffrei war das Verhalten deshalb allerdings nicht. Angeklagt wurde der 35-Jährige wegen des versuchten Verschaffens von bildlichem sexualbezogenen Kindesmissbrauchsmaterial sowie wegen des versuchten sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen gegen Entgelt.

Lesen Sie auch:
Was zwei Schwägerinnen ihren eigenen Töchtern angetan haben sollen, sprengt jede ...
Kinder als Opfer
Zwei Mütter wegen Folter-Vorwürfen vor Gericht
07.09.2026
Taten im Rausch
Stalking extrem: 188 Anrufe binnen weniger Tage
05.03.2026

Vor Richterin Franziska Klammer gibt der Angeklagte die Taten zu und wird folglich im Sinne der Anklage schuldig gesprochen. Die Frau Rat verhängt eine kombinierte Strafe: fünf Monate Haft und 720 Euro Geldstrafe. Ins Gefängnis muss der Mann vorerst nicht, denn die Freiheitsstrafe wird bedingt nachgesehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
25.09.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
7° / 18°
Symbol heiter
Bludenz
7° / 21°
Symbol heiter
Dornbirn
9° / 21°
Symbol heiter
Feldkirch
7° / 21°
Symbol heiter

krone.tv

Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
143.975 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
98.234 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Ski Nordisch
Tödlicher Unfall! Trauer um Skisprung-Talent (16)
83.068 mal gelesen
Symbolbild
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2047 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1805 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1153 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Mehr Vorarlberg
Missbrauch
Vorarlberger wollte Sex mit Teenagerin erkaufen
Krone Plus Logo
Lunge in Not
45-Jähriger bekam selbst im Sitzen keine Luft mehr
Krone Plus Logo
Endlich trocken
Ex-Alkoholiker: „Hatte jeden Tag 4 bis 5 Promille“
Rasche Ausbreitung
Achtung Zecke! Immer mehr FSME-Fälle in Vorarlberg
Sport Tv Logo
Oft zu harmlos
Die Altacher Kicker sind derzeit sehr Foul-faul
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf