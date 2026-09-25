Vorarlberger wollte Sex mit Teenagerin erkaufen

Ein 35-jähriger Mann hatte in Nenzing von einer Minderjährigen intime Nacktbilder gefordert und ihr sogar Geld für sexuelle Handlungen angeboten. Sein finsteres Kalkül ging allerdings nicht auf, der Mann wurde angezeigt. Der Fall landete vor Gericht.
Er bot Geld für sexuelle Handlungen und verlangte immer wieder nach intimen Nacktbildern. Mit etlichen Nachrichten bedrängte der 35-jähriger Vorarlberger laut Staatsanwältin Karin Dragosits eine Minderjährige. Doch das Mädchen ging auf die Avancen des Mannes nicht ein. Was in der Nacht vom 29. auf den 30. November des vergangenen Jahres digital begann, endete nun vor dem Landesgericht Feldkirch.
Der Vorwurf wiegt schwer: Der Mann soll die Jugendliche mehrfach aufgefordert haben, ihm Fotos ihres unbekleideten Intimbereichs zu schicken. Damit nicht genug. Er bot ihr laut Anklage auch Geld für sexuelle Handlungen an. Doch die Minderjährige ließ sich nicht darauf ein. Weder schickte sie die verlangten Bilder noch kam es zu den angebotenen sexuellen Handlungen. Damit blieb es beim Versuch.
Schuldspruch, aber keine Inhaftierung
Straffrei war das Verhalten deshalb allerdings nicht. Angeklagt wurde der 35-Jährige wegen des versuchten Verschaffens von bildlichem sexualbezogenen Kindesmissbrauchsmaterial sowie wegen des versuchten sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen gegen Entgelt.
Vor Richterin Franziska Klammer gibt der Angeklagte die Taten zu und wird folglich im Sinne der Anklage schuldig gesprochen. Die Frau Rat verhängt eine kombinierte Strafe: fünf Monate Haft und 720 Euro Geldstrafe. Ins Gefängnis muss der Mann vorerst nicht, denn die Freiheitsstrafe wird bedingt nachgesehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.