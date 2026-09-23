Entscheiden Rabatte, wo Sie einkaufen?

Es gibt sie bereits lange, und verwendet hat sie vermutlich auch schon einmal jeder: Die Rede ist von Rabattgutscheinen. Sei es in Form von Pickerln, die es zukünftig nicht mehr geben soll, oder anderweitig. Wir möchten wissen, ob diese Rabattversprechen für Sie beim Einkauf von Bedeutung sind oder nicht. Diskutieren Sie mit!
Anstatt der bekannten 25-Prozent-Pickerl, welche die Konsumenten bereits aus den Werbeprospekten oder Zeitungen kennen, wird es bei Billa in Zukunft nur noch Rabattgutscheine aus Karton geben. Beworben wird diese Umstellung mit einer Vereinfachung für den Kunden. So müssen bald keine Produkte mehr beklebt werden, weil der Gutschein automatisch auf die drei teuersten Produkte des Einkaufs angewendet werden soll.
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Was halten Sie generell von Rabattmarken und Pickerln? Wo sehen Sie die Vor-, wo die Nachteile? Gestalten Sie Ihre Einkäufe dementsprechend oder stellen diese Rabatte für Sie keine Hilfe bei der Entscheidungsfindung dar? Wie würden Sie diese Systeme am liebsten geregelt wissen?
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