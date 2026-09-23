Entscheiden Rabatte, wo Sie einkaufen?

Es gibt sie bereits lange, und verwendet hat sie vermutlich auch schon einmal jeder: Die Rede ist von Rabattgutscheinen. Sei es in Form von Pickerln, die es zukünftig nicht mehr geben soll, oder anderweitig. Wir möchten wissen, ob diese Rabattversprechen für Sie beim Einkauf von Bedeutung sind oder nicht. Diskutieren Sie mit!