Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pickerl, Coupons & Co.

Entscheiden Rabatte, wo Sie einkaufen?

Forum
23.09.2026 18:00
Viele Menschen nutzen die bekannten Rabattsysteme der verschiedenen Supermärkte.
Viele Menschen nutzen die bekannten Rabattsysteme der verschiedenen Supermärkte.(Bild: canva)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Es gibt sie bereits lange, und verwendet hat sie vermutlich auch schon einmal jeder: Die Rede ist von Rabattgutscheinen. Sei es in Form von Pickerln, die es zukünftig nicht mehr geben soll, oder anderweitig. Wir möchten wissen, ob diese Rabattversprechen für Sie beim Einkauf von Bedeutung sind oder nicht. Diskutieren Sie mit!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Anstatt der bekannten 25-Prozent-Pickerl, welche die Konsumenten bereits aus den Werbeprospekten oder Zeitungen kennen, wird es bei Billa in Zukunft nur noch Rabattgutscheine aus Karton geben. Beworben wird diese Umstellung mit einer Vereinfachung für den Kunden. So müssen bald keine Produkte mehr beklebt werden, weil der Gutschein automatisch auf die drei teuersten Produkte des Einkaufs angewendet werden soll. 

Teilen Sie Ihre Meinung!
Was halten Sie generell von Rabattmarken und Pickerln? Wo sehen Sie die Vor-, wo die Nachteile? Gestalten Sie Ihre Einkäufe dementsprechend oder stellen diese Rabatte für Sie keine Hilfe bei der Entscheidungsfindung dar? Wie würden Sie diese Systeme am liebsten geregelt wissen?

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare! 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
23.09.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
192.848 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
132.690 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Society International
Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn
97.397 mal gelesen
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2017 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1757 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1523 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Mehr Forum
Söder droht Berlin
Leser: „Enteignungen sind autokratische Maßnahmen“
Frage des Tages
David Alaba zu Udinese: Der richtige Schritt?
Diskutieren Sie mit!
Trump vs. Medien: Wer wird als Sieger hervorgehen?
Diskutieren Sie mit!
Ist der Österreich-Urlaub für Sie noch leistbar?
Frage des Tages
Soll der Zivildienst gleich verlängert werden?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf