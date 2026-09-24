12,2 Cent pro Liter soll man sich zukünftig an der Zapfsäule dank der Spritpreisbremse sparen. Doch genügt diese Maßnahme als Entlastung fürs Börserl? Unsere Frage des Tages vom 24. September lautet: „Rund sechs Euro pro Tankfüllung: Ist die neue Spritpreisbremse ausreichend?“
Ihre Meinung zählt!
Wie erfolgreich war die Spritpreisbremse Ihrer Meinung nach bisher? Wie viel Entlastung erwarten Sie sich durch die neuerliche vorgegebene Reduktion? Wie beeinflusst die Spritpreisbremse und die anhaltende Krise Ihr Tankverhalten?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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