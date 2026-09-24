12,2 Cent pro Liter soll man sich zukünftig an der Zapfsäule dank der Spritpreisbremse sparen. Doch genügt diese Maßnahme als Entlastung fürs Börserl? Unsere Frage des Tages vom 24. September lautet: „Rund sechs Euro pro Tankfüllung: Ist die neue Spritpreisbremse ausreichend?“