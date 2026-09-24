Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In London gestrandet

AUA-Maschine touchierte Landepiste mit dem Heck

Wien
24.09.2026 11:58
Zwischenfall bei der Landung in London-Heathrow: Die Maschine berührte mit dem Heck die ...
Zwischenfall bei der Landung in London-Heathrow: Die Maschine berührte mit dem Heck die Landebahn.(Bild: APA/ROBERT JAEGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Folgenschwerer Zwischenfall bei der Landung einer AUA-Maschine am Flughafen London-Heathrow am Wochenende: Der Airbus A320 Neo berührte mit seinem Heck die Piste. Der Schaden ist groß, die Maschine ist vorerst in London gestrandet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Vorfall geschah am Samstag bei der Landung in London. „Wir bestätigen, dass bei der Landung unseres Fluges OS333 (19.9.2026), durchgeführt mit einem A320 (OE-LZN) in London Heathrow, das Heck der Maschine die Landebahn berührt hat. Wie nach so einem Vorfall üblich, wurden umgehend entsprechende Untersuchungen zur Aufklärung eingeleitet“, bestätigte eine Unternehmenssprecherin der AUA den Vorfall gegenüber aeroTELEGRAPH.

Tailstrike führte zu Flug-Annullierung
Bei dem sogenannten Tailstrike wurde die Maschine offenbar beschädigt. Der Rückflug nach Wien musste daraufhin gestrichen werden. Seither steht der Airbus am Londoner Flughafen, wird derzeit von AUA-Technikern repariert. Unterstützung erhalten sie dabei von Kollegen von Swiss. Die Reparaturarbeiten sollten in den kommenden Tagen abgeschlossen sein – es werde damit gerechnet, „die OE-LZN in den kommenden Tagen als Ferryflug zurückzuholen“, hieß es.

Die A320-Neo-Flotte der AUA wirkt vom Pech verfolgt – denn es ist nicht der erste Vorfall mit einer der bislang sechs Maschinen (eine siebte soll im Oktober die Flotte erweitern). Bereits zuvor waren zwei Airbusse aufgrund von Reparaturarbeiten ausgefallen, in diesen beiden Fällen monatelang.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
24.09.2026 11:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
11° / 15°
Symbol starke Regenschauer
Wien 11. Simmering
10° / 15°
Symbol starke Regenschauer
Wien 14. Penzing
10° / 15°
Symbol Regen
Wien 19. Döbling
9° / 15°
Symbol starke Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
7° / 15°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
139.692 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
86.992 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Niederösterreich
ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet
86.785 mal gelesen
Dutzende Fahrgäste saßen am Samstag am Bahnhof Marchegg fest. 
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2043 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1782 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1524 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Mehr Wien
Kamera filmte Männer
Polizei sucht diese dreisten Geldbörsen-Diebe
Ungewöhnlicher Fall
Einbrecher stemmen Loch und flüchten mit 20 Uhren
In Schockraum gebracht
Mann (37) auf E-Scooter in Wien niedergestochen
In London gestrandet
AUA-Maschine touchierte Landepiste mit dem Heck
Stecken noch im Körper
Tierquäler schoss in Wien mit Pfeilen auf Tauben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf