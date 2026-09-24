AUA-Maschine touchierte Landepiste mit dem Heck

Folgenschwerer Zwischenfall bei der Landung einer AUA-Maschine am Flughafen London-Heathrow am Wochenende: Der Airbus A320 Neo berührte mit seinem Heck die Piste. Der Schaden ist groß, die Maschine ist vorerst in London gestrandet.
Der Vorfall geschah am Samstag bei der Landung in London. „Wir bestätigen, dass bei der Landung unseres Fluges OS333 (19.9.2026), durchgeführt mit einem A320 (OE-LZN) in London Heathrow, das Heck der Maschine die Landebahn berührt hat. Wie nach so einem Vorfall üblich, wurden umgehend entsprechende Untersuchungen zur Aufklärung eingeleitet“, bestätigte eine Unternehmenssprecherin der AUA den Vorfall gegenüber aeroTELEGRAPH.
Tailstrike führte zu Flug-Annullierung
Bei dem sogenannten Tailstrike wurde die Maschine offenbar beschädigt. Der Rückflug nach Wien musste daraufhin gestrichen werden. Seither steht der Airbus am Londoner Flughafen, wird derzeit von AUA-Technikern repariert. Unterstützung erhalten sie dabei von Kollegen von Swiss. Die Reparaturarbeiten sollten in den kommenden Tagen abgeschlossen sein – es werde damit gerechnet, „die OE-LZN in den kommenden Tagen als Ferryflug zurückzuholen“, hieß es.
Die A320-Neo-Flotte der AUA wirkt vom Pech verfolgt – denn es ist nicht der erste Vorfall mit einer der bislang sechs Maschinen (eine siebte soll im Oktober die Flotte erweitern). Bereits zuvor waren zwei Airbusse aufgrund von Reparaturarbeiten ausgefallen, in diesen beiden Fällen monatelang.
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