AUA-Maschine touchierte Landepiste mit dem Heck

Tailstrike führte zu Flug-Annullierung

Bei dem sogenannten Tailstrike wurde die Maschine offenbar beschädigt. Der Rückflug nach Wien musste daraufhin gestrichen werden. Seither steht der Airbus am Londoner Flughafen, wird derzeit von AUA-Technikern repariert. Unterstützung erhalten sie dabei von Kollegen von Swiss. Die Reparaturarbeiten sollten in den kommenden Tagen abgeschlossen sein – es werde damit gerechnet, „die OE-LZN in den kommenden Tagen als Ferryflug zurückzuholen“, hieß es.

Die A320-Neo-Flotte der AUA wirkt vom Pech verfolgt – denn es ist nicht der erste Vorfall mit einer der bislang sechs Maschinen (eine siebte soll im Oktober die Flotte erweitern). Bereits zuvor waren zwei Airbusse aufgrund von Reparaturarbeiten ausgefallen, in diesen beiden Fällen monatelang.