Nach nur 7 Monaten geben Johanniter Stützpunkt auf

Nach einst heftiger Wartezeit-Kritik suchte man auch im Waldviertel einen Stützpunkt, der mit der ehemaligen Rotkreuz-Dienststelle Zwettl ab April gefunden wurde. Nun zieht man dort bald wieder aus: Ab November wird im Hochleitner-Areal in Vitis ein Stützpunkt betrieben werden. Zehn Mitarbeiter – mittelfristig sogar 20 – und drei Fahrzeuge sollen dort stationiert werden.