Hattmannsdorfer fordert „Wirtschaftspatriotismus“

Auch Frankreich warnt vor „industriellem Schock“

Auch Frankreich warnte vor einem möglichen „industriellen Schock“, betonte aber zugleich die Notwendigkeit, die EU weniger abhängig von fossilen Energien zu machen. Das ETS ist ein zentrales Klimaschutzinstrument der EU. Die von der EU-Kommission im Juli vorgeschlagenen Änderungen greifen tief in das System ein und schwächen es ab. Zentraler Punkt sind Zertifikate: CO₂-ausstoßende Betriebe müssen laut ETS für jede Tonne CO₂ ein Zertifikat entweder kaufen oder können dies unter Bedingungen kostenlos erhalten. Die umstrittenen Gratiszertifikate für die energieintensive Industrie sollen nach dem Kommissionsvorschlag erst 2038 auslaufen. Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte sich sehr für ein Weiterführen eingesetzt.