Mann (37) auf E-Scooter in Wien niedergestochen

Blutige Szenen in Wien: Ein 37-Jähriger ist nach einem Streit mit einem bislang unbekannten Mann mit schweren Stichverletzungen auf einem Gehsteig zurückgeblieben. Der mutmaßliche Angreifer konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung entkommen.
Polizisten der Inspektion Kürschnergasse waren alarmiert worden, nachdem der schwer verletzte Mann blutend auf dem Gehsteig entdeckt worden war. Nach einem kurzen Telefonat mit einem Zeugen leiteten die Beamten umgehend eine Sofortfahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein.
Wollte mit E-Scooter davonfahren
Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zuvor zu einem Streit zwischen dem 37-Jährigen und einem unbekannten Mann gekommen sein. Als der spätere Verletzte mit seinem E-Scooter davonfahren wollte, soll sein Kontrahent plötzlich mit einem Messer auf ihn losgegangen sein.
Anschließend ergriff der Verdächtige die Flucht. Laut Polizei lief er die Leopold-Ferstl-Gasse hinunter in Richtung der dortigen Gleise.
Verdächtiger dürfte arabischer Herkunft sein
Der Gesuchte wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben und soll schwarze, lockige Haare haben. Zum Tatzeitpunkt trug er laut Polizei eine graue Bomberjacke, blaue Jeans und weiße Schuhe. Nach Angaben der Ermittler dürfte er arabischer Herkunft sein.
Die Berufsrettung Wien versorgte den 37-Jährigen noch vor Ort notfallmedizinisch. Mit schweren Verletzungen wurde er anschließend in den Schockraum eines Spitals eingeliefert.
Die Sofortfahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zum Vorfall oder zur Identität des Tatverdächtigen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 entgegengenommen.
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