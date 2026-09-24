Mann (37) auf E-Scooter in Wien niedergestochen

Die Berufsrettung Wien versorgte den 37-Jährigen noch vor Ort notfallmedizinisch. Mit schweren Verletzungen wurde er anschließend in den Schockraum eines Spitals eingeliefert.

Die Sofortfahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.