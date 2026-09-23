Rot-Goldene Traube: 30 Top-Winzer auf Siegeskurs

Aus mehr als 800 erstklassigen Kostproben von 186 burgenländischen Spitzenwinzern ziehen jeweils die drei Besten der zehn wichtigsten Kategorien ins große Finale am 9. Oktober in Oslip ein. Wer es in den erlauchten Kreis der viel beachteten Anwärter auf die Rot-Goldene Traube schaffte, hat eine zweitägige, hochkarätig besetzte Blindverkostung nach dem internationalen 100-Punkte-System ergeben.