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Nach Blindverkostung

Rot-Goldene Traube: 30 Top-Winzer auf Siegeskurs

Burgenland
23.09.2026 11:00
Am 9. Oktober wird die Rot-Goldene Traube zum fünften Mal verliehen.
Am 9. Oktober wird die Rot-Goldene Traube zum fünften Mal verliehen.(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Judt, stock.adobe.com)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Die Besten der Besten fiebern dem Finale der Rot-Goldenen Traube entgegen. 246 Millionen Euro: Die Bruttowertschöpfung der Weinbranche im Burgenland ist enorm – 2,5 Prozent der Wirtschaftsleistung pro Jahr.  

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Aus mehr als 800 erstklassigen Kostproben von 186 burgenländischen Spitzenwinzern ziehen jeweils die drei Besten der zehn wichtigsten Kategorien ins große Finale am 9. Oktober in Oslip ein. Wer es in den erlauchten Kreis der viel beachteten Anwärter auf die Rot-Goldene Traube schaffte, hat eine zweitägige, hochkarätig besetzte Blindverkostung nach dem internationalen 100-Punkte-System ergeben.

Jeder Jahrgang mit eigener Persönlichkeit
Das beeindruckende Resümee der beiden Vorrunden: Die Großen aus dem erlesenen Reigen des vinophilen Trinkgenusses sind der Gipfel pannonischer Weinkultur – kraftvoll und tiefgründig, zugleich von facettenreicher Eleganz, stilvoller Finesse und präziser Balance. Jeder Jahrgang spiegelt noch dazu die ganz eigene Persönlichkeit wider.

Aromatische Vielfalt und Rotwein reinsortig klassisch
Bis zum glorreichen Finale in 16 Tagen stellt die „Krone“ als renommierter Partner der Rot-Goldenen Traube alle Titelanwärter vor. Heute machen die beiden Kategorien Aromatische Vielfalt Jahrgang 2025 (Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller usw.) und Rotwein reinsortig klassisch, Jahrgang 2025 bis 2023, den Anfang. 

Jahrgang 2025
Aromatische Vielfalt
Geschmackvoll mischt das Weingut von Ronald und Michael Kiss aus Jois mit einem Gelben ...
Geschmackvoll mischt das Weingut von Ronald und Michael Kiss aus Jois mit einem Gelben Muskateller 2025 unter den Top 3 mit – frisch und würzig-fruchtig. Die belebende Säure sorgt für einen guten Trinkfluss.(Bild: Reinhard Judt)
Immer ganz vorn dabei! Ins Finale ziehen Ernst und Roland Steindorfer aus Apetlon mit einem ...
Immer ganz vorn dabei! Ins Finale ziehen Ernst und Roland Steindorfer aus Apetlon mit einem Gelben Muskateller Premium 2025 ein. Saftig, harmonisch und facettenreich – mit Charakter und Finesse.(Bild: Reinhard Judt)
Gute Aussichten auf den Sieg hat Spitzenwinzer Horst Schmelzer aus Gols mit einem Sauvignon ...
Gute Aussichten auf den Sieg hat Spitzenwinzer Horst Schmelzer aus Gols mit einem Sauvignon Blanc 2025 – frisch und lebendig am Gaumen. Saftige Frucht trifft auf pikante Säure, mineralischer Abgang.(Bild: Reinhard Judt)
Jahrgang 2025 bis 2023
Rotwein reinsortig
Mit einem Blaufränkisch 2024 setzt der Weinbau von Sylvia und Dietmar Nährer in St. ...
Mit einem Blaufränkisch 2024 setzt der Weinbau von Sylvia und Dietmar Nährer in St. Georgen/Eisenstadt zum Sprung auf den obersten Platz auf dem Podest an – mineralische Note, eher pfeffrige Würze im Abgang.(Bild: Reinhard Judt)
Herzhaftes Weichsel-Aroma, Anklänge von Vanille und Tabak-Würze – auf den Zungen der finalen ...
Herzhaftes Weichsel-Aroma, Anklänge von Vanille und Tabak-Würze – auf den Zungen der finalen Jury lassen Andreas und Hans Michael Nittnaus aus Gols einen Neusiedlersee DAC Zweigelt 2024 zergehen.(Bild: Reinhard Judt)
Mit dem Neusiedlersee DAC Zweigelt 2024 darf das Weingut von Hannes Reeh aus Andau im Finale auf ...
Mit dem Neusiedlersee DAC Zweigelt 2024 darf das Weingut von Hannes Reeh aus Andau im Finale auf den 1. Platz hoffen. Der fruchtige Rotwein mit duftigen Weichsel-Kirsch-Noten ist am Gaumen körperreich.(Bild: Reinhard Judt)

Am 9. Oktober wird entschieden, wer unter den drei Finalisten jeder Kategorie am meisten bei der Blindverkostung punktet.

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