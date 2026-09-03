Neue ME/CFS-Ambulanz in Klinik Oberwart startet

Für ME/CFS-Erkrankte wird – wie von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil angekündigt – eine eigene Ambulanz eingerichtet. Anfang Oktober soll diese in der Klinik Oberwart unter der Leitung von Engelbert Jeindl die Arbeit aufnehmen. Außerdem werden laut Andreas Leitner, Geschäftsführer des Reduce Gesundheitsresorts in Bad Tatzmannsdorf, künftig spezielle Therapien in Kooperation mit der Klinik angeboten. „Wir verfolgen einen neuen Ansatz, bei dem die orthomolekulare Substitutionstherapie in Kombination mit einer individualisierten Bewegungstherapie eine wesentliche Rolle spielt“, sagt Veronika Matzi, ärztliche Direktorin der Klinik Oberwart. „Die Erfahrungen damit sind vielversprechend.“