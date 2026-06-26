So soll diesen Patienten jetzt geholfen werden

Für die Bundesländer wurden drei Versorgungsmodelle definiert: spezialisierte Ambulanzen, regionale Netzwerke oder eine Kombination aus beiden. Dadurch sollen Patienten je nach Schwere ihrer Erkrankung wohnortnah betreut und bei Bedarf an spezialisierte Zentren überwiesen werden. Einige Bundesländer sind dabei schon weiter als andere, nun können sie sich aber an dem vorgegebenen Plan orientieren, wie mit den PAIS-Patienten umzugehen ist. Diese sollen nämlich schon bei ihrem Hausarzt die richtige Diagnose bekommen und erst dann in Spezialkliniken weiterverwiesen werden – der umgekehrte Weg sorgt für jahrelange Wartelisten bei den Spezialisten.