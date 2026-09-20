Wenn die Kraft für Essen und Umarmungen fehlt…

Birgit F., 32, war vor ihrer Erkrankung mit ME/CFS ein aktiver, mitten im Leben stehender Mensch. Sie hat studiert, ist arbeiten gegangen, hat zwei Kinder bekommen. Eine Tochter und einen Sohn, die nun fünf und zwei Jahre alt sind. Heute ist ihr kaum noch möglich, ihre Kleinen zu umarmen. Manchmal fehlt ihr sogar die Kraft, zu essen. Sprechen kann sie kaum noch. Mit ihrem Mann, der sich liebevoll um sie kümmert, verständigt sie sich über selbst entwickelte Gesten.