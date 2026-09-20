Wenn die Kraft für Essen und Umarmungen fehlt…

Mit ihrer schweren ME/CFS-Erkrankung kann Birgit F. den Alltag nicht mehr stemmen. Sie ist so müde. Schon Kleinigkeiten überfordern sie. Die Organisation CS Nordlicht unterstützt sie neben ihrem Mann bei den täglichen Herausforderungen.
Birgit F., 32, war vor ihrer Erkrankung mit ME/CFS ein aktiver, mitten im Leben stehender Mensch. Sie hat studiert, ist arbeiten gegangen, hat zwei Kinder bekommen. Eine Tochter und einen Sohn, die nun fünf und zwei Jahre alt sind. Heute ist ihr kaum noch möglich, ihre Kleinen zu umarmen. Manchmal fehlt ihr sogar die Kraft, zu essen. Sprechen kann sie kaum noch. Mit ihrem Mann, der sich liebevoll um sie kümmert, verständigt sie sich über selbst entwickelte Gesten.
Nordlicht unterstützt Erkrankte
„Schon kleinste Belastungen können ihren Zustand verschlechtern. Ein Gespräch. Ein Geräusch. Aufregung. Manchmal sogar die Freude darüber, die eigenen Kinder zu sehen“, erklärt ME/CFS-Expertin Lisa Haderer von Nordlicht. „Die Kinder leben derzeit bei ihren Großeltern, weil Birgits Körper für Nähe oft nicht mehr genug Kraft hat.“ Die Organisation Nordlicht unterstützt die Familie, wo sie kann und füllt eine Versorgungslücke. 35 Patienten werden derzeit von ihr betreut, zum Teil zuhause.
Mehr Infos unter: www.nordlicht.cs.at
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