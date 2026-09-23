5-Sterne-Resort im Blaufränkischland in Planung

Jetzt ist es offiziell: Das geplante Luxusresort der Wiener EPH Group soll in Lutzmannsburg entstehen. Auf rund 2,6 Hektar ist ein 5-Sterne-Hotel mit etwa 300 Betten geplant, mitten in der Weinlandschaft des Mittelburgenlandes.
Für anspruchsvolle Gäste soll dabei ein Urlaubserlebnis der besonderen Art entstehen. Geplant sind Private Lodges mit eigenem Pool und privatem Wellnessbereich, ein großzügiger Spa-Bereich sowie ein Rooftop-Restaurant mit Panoramablick über die burgenländische Hügellandschaft bis nach Ungarn.
Auch die regionale Genusskultur soll eine zentrale Rolle spielen. Vorgesehen sind ein stilvoller Heuriger direkt in den Weinbergen sowie eine eigene Wein- und Genusswelt. Damit will die EPH Group Luxus mit der Identität des Mittelburgenlandes verbinden.
Die Lage in Lutzmannsburg bietet zudem kurze Wege zu Therme und Golfplatz. Das Konzept ist als Ganzjahresdestination gedacht: Wein, Kulinarik, Wellness und Golf sollen auch außerhalb der klassischen Urlaubssaison Gäste anlocken.
Für den späteren Hotelbetrieb ist die Zusammenarbeit mit einem international renommierten Hotelbetreiber vorgesehen. Welcher Name dahinterstehen wird, ist derzeit noch offen.
Vom neuen Resort soll aber nicht nur der Hotelbetrieb profitieren. Auch regionale Winzer, Gastronomen, Produzenten, Handwerker und Dienstleister sollen in die touristische Wertschöpfung eingebunden werden.
Aus Lutzmannsburg könnte damit ein neuer Luxus-Hotspot des Burgenlandes werden, mit Weinbergen vor der Tür und dem Blick weit über die Region hinaus.
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