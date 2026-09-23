Targeted for Their Views
Mushroom hunters lash out at a “traitor”
How can you better track down porcini mushrooms and the like? To that end, French-born Jordan Monnot and his partners offer online maps, including in Austria. But the business idea is meeting with fierce resistance. Monnot is facing serious accusations.
It’s an unwritten rule among seasoned mushroom hunters: Never reveal a good spot! That’s why people often get a stern telling-off if, for example, insider knowledge is shared on social media. French-born Jordan Monnot is currently learning just how strict mushroom enthusiasts can be.
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